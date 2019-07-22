Синоптики ожидают, что 25 июля в Красноярске исчезнет дым от лесных пожаров в регионе

КРАСНОЯРСК, 22 июля. /ТАСС/. Дым от лесных пожаров, накрывший Красноярск второй раз за месяц, развеется 25 июля, сообщили ТАСС в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Задымленность наблюдается в городе с 20 июля.

"Мы ожидаем, что задымленность исчезнет в четверг - после того, как верховые потоки ветра (на высоте от 800 метров до 5 км) изменятся с северо-восточного направления на западный или северо-западный, и дым от лесных пожаров перестанет нести в Красноярск", - сказал собеседник агентства.

По словам замминистра экологии и рационального природопользования Игоря Варфоломеева, за последнюю неделю в Красноярске фиксировалось двукратное среднесуточное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по взвешенным веществам (РМ 2,5 - мелкодисперсным частицам). Также он отметил, был зафиксирован единичный случай превышения ПДК по диоксиду серы. "Но это было, скорей всего, связанно с работой автотранспорта", - сказал он журналистам.