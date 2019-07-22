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Лесные пожары в России

Синоптики ожидают, что 25 июля в Красноярске исчезнет дым от лесных пожаров в регионе

По данным Лесопожарного центра, 22 июля на территории края действует 99 лесных пожаров на общей площади 679,6 тыс. га
Смог над Красноярском, 17 июля 2019 года Андрей Самсонов/ТАСС
Описание
Смог над Красноярском, 17 июля 2019 года
© Андрей Самсонов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 22 июля. /ТАСС/. Дым от лесных пожаров, накрывший Красноярск второй раз за месяц, развеется 25 июля, сообщили ТАСС в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Задымленность наблюдается в городе с 20 июля.

"Мы ожидаем, что задымленность исчезнет в четверг - после того, как верховые потоки ветра (на высоте от 800 метров до 5 км) изменятся с северо-восточного направления на западный или северо-западный, и дым от лесных пожаров перестанет нести в Красноярск", - сказал собеседник агентства.

По словам замминистра экологии и рационального природопользования Игоря Варфоломеева, за последнюю неделю в Красноярске фиксировалось двукратное среднесуточное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по взвешенным веществам (РМ 2,5 - мелкодисперсным частицам). Также он отметил, был зафиксирован единичный случай превышения ПДК по диоксиду серы. "Но это было, скорей всего, связанно с работой автотранспорта", - сказал он журналистам.

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По информации Лесопожарного центра на 12:00 (8:00 мск), 22 июля на территории края действует 99 лесных пожаров на общей площади 679,6 тыс. га. Основная их часть приходится на зону контроля - труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба. Там горит 671,6 тыс. га. По данным Минлесхоза региона, угрозы населенным пунктам нет.

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РоссияЛесные пожары в РоссииКрасноярский край
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