В Горном Алтае в 2019 году отремонтируют более 86 км дорог по нацпроекту

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Общий объем финансирования, которое направят на ремонт трасс в Республике Алтай в 2019 году по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги", превысит 728,4 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

"На реализацию нацпроекта выделяется более 728,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - более 689,4 млн рублей. Средства позволят отремонтировать 86,95 км дорог, работы пройдут на 11 участках регионального значения и 15 отрезках Горно-Алтайской агломерации", - сообщает ведомство.

По данным пресс-службы республиканского правительства, врио главы региона потребовал в кратчайшее время ликвидировать отставание в графиках работы на двух участках в Чойском районе и одном в Турочакском. Отставание возникло из-за технических проблем. В единственном в регионе городе Горно-Алтайске работы идут на пяти участках, на девяти начнутся в ближайшее время - завершить ремонты в городе планируется к 13 октября.

Также запланировано, что в этом году регион до конца августа получит федеральные средства вне дорожного нацпроекта на восстановление 15 аварийных мостов - около 400 млн рублей. Поступление еще 237 млн рублей ожидается на восстановление трех мостов, разрушенных во время паводка 2018 года.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.