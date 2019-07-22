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Медики оценивают состояние четырех пострадавших в ДТП под Омском как тяжелое

В результате столкновения автомобилей Nissan Pathfinder и Renault Logan 22 июля погибли двое, 12 человек госпитализированы

ОМСК, 22 июлю. /ТАСС/. Состояние четырех пострадавших в ДТП под Омском, в том числе одного ребенка, оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"В детскую больницу были доставлены 6 детей и мама одного из них. Один ребенок прооперирован, находится в тяжелом состоянии. У него разрыв селезенки, ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей таза. У остальных детей и матери закрытые черепно-мозговые травмы, состояние стабильное среднее. Трое взрослых, доставленных в больницу скорой медицинской помощи №1, - в реанимации в тяжелом состоянии, обследование еще двух пострадавших не завершено", - сказал собеседник агентства.

Столкновение автомобилей Nissan Pathfinder и Renault Logan произошло около 14:25 (11:25 мск) в Омском районе. По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулем Nissan, при повороте налево не уступила дорогу движущемся во встречном направлении Renault. В результате столкновения водитель и пассажир Renault погибли на месте происшествия. Еще три пассажира Renault, а также водитель и восемь пассажиров Nissan госпитализированы. По факту ДТП региональное УМВД проводит проверку.

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