Троллейбус задел бетонный козырек на здании в Новосибирске, один человек погиб

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Троллейбус на территории депо в Новосибирске задел козырек здания - бетонную плиту. Козырек упал на женщину, она скончалась от полученных травм, еще одна девушка пострадала, сообщил ТАСС во вторник инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

"На Сибиряков-Гвардейцев, 49 на территории троллейбусного депо троллейбус задел верхней правой частью кузова плиту бетонную, козырек. В результате падения этого козырька женщина 46 лет получила травмы, несовместимые с жизнью", - сказал инспектор.

Еще одна девушка 1984 года рождения доставлена в больницу с травмой позвоночника, сообщил Савченков.

Освидетельствование водителя показало, что тот был трезв. "Он сказал, что он сам не понял, как так получилось - каждый день здесь ездит и никогда не задевал. <...> Возбуждено дело, он под подпиской [о невыезде]", - добавил Савченков.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"), сообщили в пресс-службе следственного управления регионального СК РФ. 46-летнему водителю троллейбуса грозит лишение свободы на срок до трех лет. Новосибирские власти окажут помощь семьям погибшей и пострадавшей женщин, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Новость обновлена (12:51 мск) - добавлена информация о реакции властей и статье, по которой заведено дело