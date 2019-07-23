Площадь лесных пожаров в Красноярском крае достигла почти 750 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 23 июля. /ТАСС/. Площадь пожаров в лесах Красноярского края достигла почти 750 тыс. га, сообщается во вторник в оперативной сводке регионального лесопожарного центра.

"По оперативной информации на 09:00 (05:00 мск) 23 июля 2019 году на территории края действует лесных пожаров - 124, на общей площади - 746,601 тыс. га", - сообщается в сводке.

Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба и возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. Там горит почти 740 тыс. га. Пожары действуют в Эвенкийском, Богучанском, Кежемском, Таймырском районах. Угрозы населенным пунктам нет.

По данным на 22:00 (18:00 мск) [в понедельник] в регионе горели леса на площади почти 700 тыс. га. В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен.

По данным пресс-службы министерства, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке плюс 30, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.