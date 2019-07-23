В Иркутской области площадь природных пожаров за сутки увеличилась на 61,1 тыс. га

"Общая площадь локализованных возгораний [на утро вторника] составляет 16 тыс. 925 га. <…> Действующими [нелокализованными] остаются 44 пожара на площади 73 тыс. 142 га. <…> В зоне контроля закрыто 44 возгорания на 252 тыс. 34 га", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Иркутской области увеличилась за сутки на 61,1 тыс. га, во вторник очаги действуют на 342,1 тыс. га, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Утром в понедельник, 22 июля, площадь возгораний составляла 281 тыс. га.

При этом пожарные не тушат 44 пожара, находящиеся в зоне контроля, в связи с тем, что лес горит в труднодоступной местности, и очаги не представляют угрозы населенным пунктам. За сутки в регионе ликвидированы десять природных пожаров на площади 15,9 тыс. га.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, в зоне задымления находятся 35 населенных пунктов в трех районах региона. Исследование качества воздуха ежедневно проводится в городах Усть-Кут и Братск, а также в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском и Братском районах. На сайте регионального управления Роспотребнадзора сообщается, что в городе Киренске зарегистрировано превышение предельно допустимых концентраций оксида углерода в атмосферном воздухе в 1,1 раза.

По данным Иркутского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник местами по области пройдут сильные дожди, однако в районах, где горит лес, осадков преимущественно не будет, поэтому задымление может наблюдаться в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, Усть-Илимском, Братском и Нижнеилимском районах.