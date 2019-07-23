В Новокузнецке суд вынес приговор трем курсантам ФСИН за попытку убийства сокурсницы

КЕМЕРОВО, 23 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новокузнецка на основании вердикта присяжных заседателей приговорил троих бывших курсантов Кузбасского института ФСИН России к срокам лишения свободы от 8,5 до 13 лет за организацию и покушение на убийство однокурсницы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"Присяжные заседатели признали подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях. На основании вердикта приговором суда организатору преступления назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, двум его подельникам - 9,5 и 8,5 года лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Резонансное преступление было совершено в декабре 2017 года. Трое курсантов Кузбасского института ФСИН решили убить свою однокурсницу, чтобы не возвращать одолженную у нее крупную сумму денег. По просьбе одного из курсантов девушка оформила кредит на сумму около 270 тыс. рублей и отдала деньги сокурснику. Чтобы не выплачивать долг молодой человек решил убить девушку, двое его сокурсников стали соучастниками преступления.

Следствием и судом установлено, что осужденные незаконно проникли в квартиру к сокурснице и жестоко избили ее. Когда девушка потеряла сознание, курсанты покинули место преступления. Девушку нашли знакомые, которые забеспокоились, что она не явилась на занятия и вызвали медиков.

Как пояснили ТАСС в прокуратуре Кузбасса, с осужденных взыскана компенсация морального вреда потерпевшей в размере 2,5 млн. рублей. Курсанты свою вину в совершении преступления в ходе судебных разбирательств не признали. "Организатор убийства категорически отрицал свою причастность, именно он изъявил желание рассматривать дело с участием присяжных заседателей. Двое других непосредственных исполнителей убийства также оспаривали свою вину", - рассказали в прокуратуре.