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В Новосибирской области два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком

Инцидент произошел на трассе Р-245 в Убинском районе

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком в Убинском районе Новосибирской области во вторник. В результате аварии погибли два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"На трассе Р-245 на 1195-м км в Убинском районе, по предварительной информации, женщина-водитель Toyota Corolla выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком MAN", - сообщили в пресс-службе.

В результате аварии погибли два человека: женщина-водитель и пассажир Toyota.

Сообщение о ДТП поступило в полицию в 17:30 (13:30 мск). В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД.

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