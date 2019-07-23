В Новосибирской области два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком в Убинском районе Новосибирской области во вторник. В результате аварии погибли два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"На трассе Р-245 на 1195-м км в Убинском районе, по предварительной информации, женщина-водитель Toyota Corolla выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком MAN", - сообщили в пресс-службе.

В результате аварии погибли два человека: женщина-водитель и пассажир Toyota.

Сообщение о ДТП поступило в полицию в 17:30 (13:30 мск). В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД.