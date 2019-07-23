Дело о нападении чиновника на журналиста в Хакасии направили в суд

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд уголовное дело о нападении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" Ивана Литомина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"Прокуратура Республики Хакасия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы муниципального образования Ширинский район. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в надзорном ведомстве.
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Зайцев обвиняется по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста путем принуждения к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом).
Нападение на журналиста произошло 22 мая, когда съемочная группа программы телеканала "Россия-24" пыталась записать интервью с главой Ширинского района в его служебном кабинете. Причиной стал вопрос корреспондента о том, почему погорельцы, пострадавшие от степных пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. Чиновник начал нецензурно выражаться, потребовал от журналиста прекратить с ним беседу и покинуть кабинет. Затем Зайцев попытался выхватить из рук журналиста микрофон и стал выталкивать его из кабинета. Потом чиновник толкнул корреспондента на пол.
Зайцев свою вину не признал, от показаний в ходе следствия он отказался.