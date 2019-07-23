Дело о нападении чиновника на журналиста в Хакасии направили в суд

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд уголовное дело о нападении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" Ивана Литомина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Республики Хакасия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы муниципального образования Ширинский район. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в надзорном ведомстве.