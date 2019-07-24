Военные за три дня расчистили от завалов 20 га в пострадавшем от паводка Тулуне

Ранее сообщалось, что военные расчистят еще один район Тулуна площадью 40 га от завалов и разберут там 30 домов. До этого ими была освобождена от завалов и мусора территория общей площадью 57 га.

ТАСС, 24 июля. Военные разобрали завалы на территории площадью более 20 га в наиболее пострадавшем от паводка городе Тулуне в Иркутской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа.

"Военнослужащие очистили более 20 гектаров земли, что составляет половину второго назначенного района в городе Тулуне Иркутской области. Также при помощи специальной военной техники разобрано уже 22 здания, которые не подлежат к проживанию, из них 13 аварийных построек", - говорится в сообщении.

Задействованная в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области группировка Минобороны останется в регионе до особого распоряжения. Всего задействовано более тысячи военнослужащих, которые выпекают хлеб, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшему населению, проводят диагностику проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, расчищают территорию от завалов и мусора.

За время паводков, которые начались в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.