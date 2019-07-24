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Паводок в Иркутской области

Военные за три дня расчистили от завалов 20 га в пострадавшем от паводка Тулуне

В пресс-службе Центрального военного округа отметили, что ранее они освободили от завалов и мусора территорию площадью 57 га

ТАСС, 24 июля. Военные разобрали завалы на территории площадью более 20 га в наиболее пострадавшем от паводка городе Тулуне в Иркутской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа.

Ранее сообщалось, что военные расчистят еще один район Тулуна площадью 40 га от завалов и разберут там 30 домов. До этого ими была освобождена от завалов и мусора территория общей площадью 57 га.

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"Военнослужащие очистили более 20 гектаров земли, что составляет половину второго назначенного района в городе Тулуне Иркутской области. Также при помощи специальной военной техники разобрано уже 22 здания, которые не подлежат к проживанию, из них 13 аварийных построек", - говорится в сообщении.

Задействованная в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области группировка Минобороны останется в регионе до особого распоряжения. Всего задействовано более тысячи военнослужащих, которые выпекают хлеб, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшему населению, проводят диагностику проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, расчищают территорию от завалов и мусора.

За время паводков, которые начались в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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