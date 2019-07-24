ФАС: инвестор строительства терминала аэропорта Иркутска выбран без конкурентных процедур

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Инвесторы строительства нового терминала аэропорта Иркутска - "Новапорт" Романа Троценко и "Рампорт аэро" - были выбраны без конкурентных процедур, следует из сообщения на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Служба признала губернатора Иркутской области Сергея Левченко, правительство Иркутской области, "Рампорт Аэро", Корпорацию "Аеон", "Новапорт", "Систему Управления", "Терминал Иркутск", "Международный Аэропорт Иркутск","Новапорт Холдинг", АО "Аэропорт Толмачево" нарушившими пункт 4 статьи 16 Федерального закона "О защите конкуренции".

"Нарушение выразилось в заключении и участии в соглашении между органами государственной власти субъекта Российской Федерации и хозяйствующими субъектами, которое привело к ограничению доступа на рынок выполнения работ по реализации инвестиционного проекта строительства нового аэровокзального комплекса на территории международного аэропорта Иркутска, - говорится в сообщении. - В результате этих действий частный инвестор для реализации инвестиционного проекта по строительству терминала был отобран без каких-либо конкурентных процедур".