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Паводок в Иркутской области

Аэропорт Киренска в Иркутской области четвертый день закрыт из-за дыма от лесных пожаров

В зоне задымления в регионе находятся 33 населенных пункта

ИРКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. Аэропорт города Киренска Иркутской области четыре дня не принимает самолеты из-за дыма от лесных пожаров. Об этом ТАСС в четверг сообщили в справочной аэропорта.

"У нас погоды нет - дым. С понедельника самолеты не принимаем. Вчера раздуло, самолет отправили из Иркутска, но, он пока летел, опять дымом затянуло, и он сесть не смог, вернулся в Иркутск", - сказали в справочной.

Иркутск - единственный город, с которым у Киренска налажено регулярное авиасообщение. С областным центром и другими населенными пунктами Киренск также связывают автомобильные дороги. Город находится в 920 км от Иркутска, в нем проживают более 11 тыс. человек.

Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в Киренске из-за лесных пожаров зарегистрировано превышение в воздухе предельно допустимой концентрации оксида углерода в 1,3 раза.

По данным на утро четверга, природные пожары в Иркутской области действуют на площади 491,6 тыс. га. В зоне задымления находятся 33 населенных пункта.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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