Фермер, которому отказали в регистрации кандидатом в мэры Новосибирска, объявил голодовку

НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин, которому избирком Новосибирска отказал в регистрации кандидатом на должность мэра, объявил голодовку.

"После того как я получу решение избирательной комиссии [об отказе в регистрации], я подготовлю иск и буду добиваться восстановления через суд. Помимо этого, объявляю голодовку с сегодняшнего дня и до момента регистрации, восстановления меня в качестве кандидата на эти выборы", - заявил ТАСС в пятницу сам Южанин.

Избирком отказал фермеру, поскольку в протоколе собрания местной региональной ячейки Партии социальных реформ, которая выдвигала Южанина, не были указаны его дата рождения, место жительства и место работы. По словам фермера, эти данные не внесли, поскольку юрист не обратил внимание на то, что они требуются местным законодательством. "Вот на это они сослались при отказе, но при этом протянули все сроки и не дали никакой возможности техническую ошибку исправить", - заявил он.

В насмтоящее время в качестве кандидатов в мэры Новосибирска зарегистрированы 12 человек, в том числе действующий градоначальник Анатолий Локоть. Еще семь человек ожидают решения. Регистрация кандидатов заканчивается 26 июля.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года.