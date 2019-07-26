В Иркутской области площадь природных пожаров превысила 550 тыс. га

ИРКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась на 66,7 тыс. га - до 558,3 тыс. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"В локализованном состоянии утром 26 июля зарегистрированы четыре возгорания на 1445 га <...> Действуют (не локализованы - прим. ТАСС) 68 пожаров, из них в зоне обслуживания 14 очагов на площади 23225 га <...> Остальные 54 пожара действуют в зоне контроля, их площадь - 102314 га", - говорится в сообщении.

Еще 46 очагов возгорания общей площадью 431,3 тыс. га зарегистрированы в труднодоступной местности, где тушить их считается нецелесообразным. В общей сложности природные пожары фиксируются в восьми районах Иркутской области. За сутки в регионе потушили три пожара площадью 1,81 тыс. га.

С понедельника из-за задымления не принимает самолеты аэропорт города Киренска. В населенном пункте зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода в 1,3 раза.

Согласно прогнозу Иркутского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, 26-27 июля в районах, где действуют пожары, сохранятся высокий и чрезвычайно высокий классы пожарной опасности.