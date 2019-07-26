Учения танкистов в Кемеровской области завершились разгромом колонны "противника"

ТАСС, 26 июля. Танкисты мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии разгромили условного противника на полигоне Юргинский в Кемеровской области на завершающем этапе четырехдневных маневров. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в пятницу.

"По замыслу тактического эпизода, разведчики при помощи новейшего оптико-электронного комплекса наблюдения "Ирония" обнаружили колонну военной техники условного противника, остановившегося на дозаправку. Разведданные были переданы на командный пункт. Командованием было принято решение на применение танковых подразделений. Использовав элемент неожиданности, танкисты атакой с ходу, с максимально допустимой скоростью движения из штатного вооружения Т-72Б3 разгромили условного противника", - говорится в сообщении.

В учениях задействовали около 500 военных и более 50 единиц техники. В ходе маневров танкисты также отрабатывали нормативы стрельбы и совершенствовали навыки вождения боевых машин. "Например, во время выполнения учебно-боевой задачи по форсированию реки Томь экипажи Т-72Б3 погрузились в воду на глубину до 5 метров и преодолели преграду по дну реки почти 0,5 километра. А уничтожение противника на полигоне было активной фазой маневров", - пояснили в пресс-службе.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии дислоцированы на территории шести субъектов России: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва.