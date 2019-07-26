Роспотребнадзор не выявил превышений ПДК вредных веществ в воздухе Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Предельно допустимая концентрация вредных веществ (ПДК) в Новосибирске, задымленном из-за природных пожаров в соседнем Красноярском крае, не превышена, сообщается в пятницу на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"На 25 июля 2019 года по результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК вредных веществ, не выявлено", - говорится в сообщении.

По данным федеральной Авиалесоохраны на утро 26 июля лесные пожары действуют в десяти регионах России на площади 163,2 тыс. га. В Красноярском крае зафиксировано 30 пожаров на площади 23,4 тыс. га.

Неблагоприятные метеоусловия

По информации регионального управления Роспотребнадзора, специалисты отслеживают содержание в воздухе Новосибирска диоксида азота, оксида углерода, взвешенных веществ (сажи), диоксида серы, фенола, формальдегида. По сравнению с данными, полученными в четверг, в воздухе незначительно возросло содержание оксида углерода - с 1,2-1,6 до 1,2-1,7 мг/куб.м.

Уточняется, что из вредных химических веществ в воздухе обнаружена сажа в количестве 0,26-0,28 при ПДК - от 0,5 мг/ м куб, оксид углерода - 1,2-1,7 при ПДК в 5 мг/куб.м., фенол - 0,003 при ПДК в 0,01 мг/куб.м, а также малое содержание диоксидов азота и серы.

Метеорологи в Новосибирске предупреждают, что 26 июля погодные условия будут способствовать накоплению вредных примесей, общий уровень загрязнения атмосферы города останется повышенным.

По информации Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Новосибирске продолжают действовать неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.