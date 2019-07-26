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Паводок в Иркутской области

Военная полиция доставила в зону паводка в Тулуне 3 тонны гуманитарной помощи

Пострадавшим привезли предметы личной гигиены и консервированные продукты питания
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© Пресс-служба ЦВО

ТАСС, 26 июля. Военные полицейские привезли 3 тонны гуманитарного груза из Иркутска в пострадавший от паводка город Тулун. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

"Гуманитарная помощь, собранная в Иркутске, была доставлена в пункт выдачи города Тулуна, который расположен в здании медицинского колледжа. Военнослужащие привезли предметы личной гигиены, а также консервированные продукты питания, всего около 3 тонн", - говорится в сообщении пресс-службы.

Задействованная в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области группировка Минобороны останется в регионе до особого распоряжения. Всего задействовано более тысячи военнослужащих, которые выпекают хлеб, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшему населению, проводят диагностику проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, расчищают территорию от завалов и мусора.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах девяти районов Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

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РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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