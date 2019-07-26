Добыча угля "Распадской" в I полугодии выросла на 31%, до 7,15 млн тонн

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Добыча угля на всех предприятиях группы "Распадская" (входит в состав Evraz) в январе - июне 2019 года выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,15 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании.

Во втором квартале 2019 года предприятия "Распадской" нарастили добычу на 33% в годовом сопоставлении и снизили на 17% в квартальном - до 3,23 млн тонн.

Объем реализации угольного концентрата за полугодие увеличился на 16% в годовом выражении, до 4,088 млн тонн, во втором квартале показатель составил 2,126 млн т, что на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Реализация рядового угля в первом полугодии выросла на 57%, до 1,213 млн т, во втором квартале составила 655 тыс. т (рост 42% в годовом сопоставлении).

"В отчетном периоде (второй квартал 2019 года - прим. ТАСС) средневзвешенная цена реализации концентрата снизилась на 14% квартал к кварталу под влиянием снижения мировых котировок. При этом экспортные цены показали снижение на 19% квартал к кварталу, а внутренние снизились на 7% квартал к кварталу. Изменение цен на мировом рынке было во многом обусловлено снижением спроса на энергетические марки угля, что также негативно повлияло и на динамику цен на коксующеся угли полумягких марок (semi-soft coking coal). При этом цены на коксующиеся угли твердых марок (hard coking coal) продолжают оставаться более стабильными", - отмечается в сообщении "Распадской".

Во втором полугодии 2019 года компания рассчитывает возобновить работу шахты тремя лавами, что позволит ей поддерживать стабильный объем добычи.

"Распадская" занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области. Компания объединяет три шахты, один разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.