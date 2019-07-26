Ученые в Новосибирске разработали систему реабилитации для перенесших инсульт

НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Группа молодых ученых из Новосибирска разработала комплекс по реабилитации пациентов, перенесших инсульт, способный практически вдвое сократить период реабилитации. Система также позволяет восстановить двигательные функции после различных травм, сообщил ТАСС один из разработчиков Алексей Цыгулин.

"Наша методика восстановления навыков ходьбы на базе тренировок на специальной установке практически вдвое сокращает период реабилитации. С полугода до нескольких месяцев", - сказал Цыгулин.

Он отметил, что комплекс представляет машину весом около 30 кг, которая состоит из пяти частей, разработка позволяет пациенту имитировать ходьбу со скоростью до 2,5-3 км в час.

"Больной с помощью ремней закрепляется за спину, ступни и голени, и потом в соответствии с программой имитируется ходьба по прямой, по лестнице, вверх и вниз", - отметил Цыгулин, уточнив, что доктора, участвующие в испытаниях, подтвердили, что данная система позволяет восстановить двигательные функции после разного рода травм, в том числе после перенесенного инсульта.

По словам Цыгулина, разработчики ведут поиск инвесторов. Предположительная стоимость машины составляет около 2-3 миллионов рублей, что в два раза ниже импортных аналогов.

Мнение эксперта

Руководитель отделения медицинской реабилитации Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Анна Терехова сообщила ТАСС, что разработка показалась ей перспективной, поскольку ее отличает от зарубежных аналогов, в частности, более широкий диапазон движений.

"Восстановление пациентов, у которых есть моторные нарушения после перенесенного инсульта, будет происходить с помощью имитации различных движений конечностей: ходьба, бег, подъем и спуск по лестнице, преодоление препятствий, что в свою очередь за счет биологической обратной связи будет формировать новые связи между клетками в головном мозге. От зарубежных аналогов новосибирский комплекс отличает более широкий диапазон движений, отсутствие зависимости от беговой дорожки и подвесного механизма. Кроме того, разработчики говорят о возможности совершенствования комплекса, например, включения в тренировку различные физиотерапевтические методики", - сказала Терехова.