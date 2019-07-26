Мэр города в Кузбассе предложил жителям вместо забора оградить заброшенную стройку лентами

КЕМЕРОВО, 26 июля. /ТАСС/. Глава кузбасского города Киселевск Максим Шкарабейников во время встречи с жителями по вопросам благоустройства предложил оградить заброшенную строительную площадку сигнальными лентами. Видеозапись, на которой мэр поясняет, что на другие меры безопасности в бюджете муниципалитета нет денежных средств, опубликована в местных СМИ.

На видеосъемке жители Киселевска вместе с мэром осматривают территорию, где ранее велись строительные работы, был вырыт котлован, завезены бетонные строительные блоки, но в настоящий момент работы не ведутся, площадка не огорожена. Жители опасаются, что их дети во время прогулок могут травмироваться.

"Не пускайте сюда своих детей. <…> Забор я не собираюсь ставить, лентой оградим. У меня денег нет", - сказал мэр жителям.

Официальный комментарий администрации Киселевска ТАСС в настоящий момент получить не удалось. Как пояснили в региональном департаменте строительства, обязанность по охране объектов незавершенного строительства возложена на застройщиков, однако местные власти обязаны держать вопросы соблюдения требований безопасности на таких объектах на муниципальном контроле.

Ранее сообщалось, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил провести обследование всех объектов незавершенного строительства, а также заброшенных зданий на территории региона. К 2021 году, когда в Кузбассе будет отмечаться 300-летие с начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна, эти сооружения должны быть снесены или достроены. Контролировать эту работу было поручено муниципальным властям.