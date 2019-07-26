В Омске приступили к консервации пускового участка недостроенного метрополитена

ОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Компания "Челябметрострой" приступила к консервации пускового участка метрополитена в Омске, достройка которого весной этого года была признана нецелесообразной. Об этом в пятницу рассказал журналистам технический директор Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений Владимир Плеханов.

"Заключен госконтракт с АО "Челябметрострой", который ведет работы по строительству челябинского метрополитена, участвовал в строительстве московского. Он имеет все разрешения и лицензии, опыт работы на таких объектах. Подрядчик уже приступил к работе", - сказал Плеханов в ходе посещения недостроенной станции "Библиотека им. А. С. Пушкина".

По его словам, работы по "сухой" консервации (доведение до нормативного состояния) пускового участка будут завершены до середины декабря. "Протяженность этого участка - 730 метров. <…> Специалисты заторцуют второй выход, чтобы вода не попадала. На месте шахтного ствола будет вентиляционный киоск. Станционная водоотливная установка будет доведена до проектного положения. К концу года в переходе будет отведено помещение для диспетчерского пункта, на который будет заведена вся информация о состоянии вентиляции, водоотлива и с камер контроля доступа", - рассказал директор управления. Стоимость всех работ составляет около 100 млн рублей.

Плеханов добавил, что после завершения консервации на содержание объекта будет тратиться около 500 тыс. рублей ежемесячно. "Это зарплата операторов, за электроэнергию, вентиляцию, профилактический ремонт и обслуживание систем контроля доступа", - уточнил он. Содержание незаконсервированного объекта обходилось бюджету региона в десятки миллионов рублей ежегодно.

Параллельно специалисты проводят работы по "мокрой" консервации (затопление специальной смесью) станции "Туполевская" на юго-восточной ветке, строительство которой было почти приостановлено еще в 2003 году. "Такая консервация применяется тогда, когда туманна дальнейшая перспектива использования объекта. Когда объект понадобится, смесь разрабатывают, удаляют, затем оценивают объект и ремонтируют", - отметил директор управления.

О метрополитене

Омский метрополитен строился с перерывами на различные сроки в период с 1992 по 2016 год. Весной 2019 года продолжение строительства, в которое было инвестировано более 20 млрд рублей, признали нецелесообразным. Конкурс на консервацию юго-восточной ветки метрополитена, строительство которой было остановлено в 2003 году, еще не завершен.

Решение о строительстве Омского метрополитена было принято в конце 1980-х годов. В 1992 году строить его начали с юго-восточного конца города. После проходки тоннелей длиной 820 метров между станциями "Туполевская" и "Рабочая" в 2003 году объект заморозили, решив начинать с другого конца - между густонаселенными районами левобережья и центром Омска. К настоящему времени построен только двухуровневый метромост через Иртыш, станция "Библиотека Пушкина" и около 7,5 км путей. Станции "Кристалл" и "Заречная" не достроены. Готовность первой линии метрополитена оценивается в 35,9%.