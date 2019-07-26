Новосибирский технический университет вернул аккредитацию по двум направлениям

НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ) вернул аккредитацию по образовательным программам "юриспруденция" и "экономика и управление". Об этом в пятницу ТАСС сообщил пресс-секретарь университета Юрий Лобанов.

Весной 2018 года Рособрнадзор отказал НГТУ НЭТИ, который является одним из крупнейших вузов Новосибирска, в государственной аккредитации по девяти направлениям подготовки студентов, включая юриспруденцию, сервис и туризм, экономику и управление, связи с общественностью.

"Рособрнадзор вернул Новосибирскому государственному техническому университету аккредитацию, то есть право выдавать диплом государственного образца по двум образовательным программам: <…> "юриспруденция", уровень бакалавриат, и по образовательной программе "экономика и управление", уровень специалист", - сказал Юрий Лобанов.

Он отметил, что возвращение аккредитации является значимым для вуза, по некоторым специальностям, которые ранее лишились аккредитации, университет планирует подавать документы на дополнительную аккредитацию. Когда это будет сделано, Лобанов не уточнил.

Новосибирский государственный технический университет был создан в 1950 году. В настоящее время НГТУ НЭТИ является одним из крупнейших вузов региона: в университете обучаются более 13 тыс. студентов и работают более 1,5 тыс. преподавателей.