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Избирком Республики Алтай примет решение по кандидатам на выборы до 2 августа

В избирательной комиссии региона уточнили, что сейчас зарегистрированы только двое из пяти претендентов на пост главы республики

ТАСС, 26 июля. Окончательное решение о регистрации кандидатов на пост главы Республики Алтай будет принято до 2 августа. В настоящее время зарегистрированы только двое из пяти претендентов на этот пост, сообщили в пятницу ТАСС в избирательной комиссии региона.

Выборы пройдут 8 сентября в единый день голосования.

"Зарегистрировано два кандидата. Ближайшая регистрация, скорее всего, во вторник, 30 июля. Времени у комиссии (до принятия окончательного решения) до 2 августа", - сказала собеседница агентства.

Ранее ряд федеральных СМИ сообщал, что в Республике Алтай муниципальный фильтр преодолели пять кандидатов для участия в выборах главы региона. Помимо ранее зарегистрированных депутата Госсобрания республики Виктора Ромашкина от КПРФ и директора специализированной детско-юношеской школы по зимним видам спорта, координатора регионального отделения ЛДПР Дмитрия Софронова, удостоверения кандидатов получили врио главы региона Олег Хорохордин ("Единая Россия"), бизнес-омбудсмен республики Леонид Ефимов ("Справедливая Россия") и директор Майминского сельскохозяйственного техникума Александр Чеконов ( партия "Зеленые").

О намерении участвовать в выборах также заявляли предприниматель Михаил Соловьев ("Народно-патриотическая партия России - власть народу"), предприниматель Мерген Теркин ("Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров") и предприниматель Александр Транов ("Гражданская инициатива"). Однако они не подали необходимые документы и подписи в избирком до 24 июля.

Теги
РоссияАлтай
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