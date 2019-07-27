Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла почти до 939 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 27 июля. /ТАСС/. Площадь пожаров в лесах Красноярского края достигла почти 939 тыс. га, угрозы населенным пунктам нет, сообщается в субботу в оперативной сводке регионального лесопожарного центра.

"По оперативной информации на 09:00 (05:00 мск) 27 июля на территории края действует лесных пожаров - 115, на общей площади 938,693 тыс. га", - сообщается в сводке.

Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, и борьба с огнем ведется в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. Там горит 930 тыс. га. Пожары отмечены в Абанском, Эвенкийском, Богучанском, Кежемском, Таймырском районах.

По данным на 09:00 (05:00 мск) пятницы, в регионе горели леса на площади почти 929 тыс. га. В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен.

По данным пресс-службы, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке 30 градусов, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.