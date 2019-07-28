Губернатор Иркутской области сообщил, что восстановлению школ после паводка мешают дожди

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Проливные дожди в Иркутской области мешают проведению восстановительных работ после паводка на объектах социальной сферы. Власти опасаются, что из-за непогоды могут не успеть отремонтировать школы к началу учебного года, сообщил журналистам в воскресенье губернатор региона Сергей Левченко.

"Есть сложности в подготовке школ, которые были подтоплены. Ряд школ был подтоплен сильно, весь первый этаж был подтоплен, будем стараться эти школы до 1 сентября ввести, там организована практически круглосуточная работа. Но мы понимаем, что не все можно спланировать, например, дожди, которые начались несколько дней назад, мешают проводить работы", - сказал Левченко.

По его словам, сложность работ на социальных объектах заключается в восстановлении коммунальных сетей, которые проходили через подвальные помещения и были затоплены водой.

"Так как подвалы были затоплены, разводки пришли в негодность. Я дал поручение проектировщикам к понедельнику дать техническое решение, чтобы из подвалов вывести все коммунальные системы", - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что в случае, если ремонт школ не удастся завершить к началу учебного года, власти предусмотрели возможность перераспределения учеников из подтопленных школ в другие образовательные учреждения, где они смогут временно учиться. Планируется покупка 11 автобусов для доставки детей в школы на дальние расстояния.

В конце июня из-за дождей реки в Иркутской области вышли из берегов, в девяти районах в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Также были подтоплены 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. В пострадавших от паводка населенных пунктах продолжается ликвидация последствий.