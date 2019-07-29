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Паводок в Иркутской области

В 8 детских лагерях Шелеховского района Иркутской области из-за паводков идет эвакуация

В пресс-службе администрации района отметили, что детей перевозят в пункт временного размещения на базе школы № 1, оттуда их забирают родители

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Спасатели эвакуируют детей из восьми лагерей в Шелеховском районе Иркутской области из-за паводка, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации района.

"У нас на территории [расположено] 11 детских лагерей. Мы вчера эвакуировали два - "Черемушки" и "Огоньки", сегодня в превентивных целях эвакуируем еще восемь. Всех детей перевозят в пункт временного размещения (ПВР) на базе школы № 1, но они там находятся недолго, так как их забирают родители", - сказал собеседник агентства.

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Он уточнил, что по состоянию на 13:00 (08:00 мск) уровень воды в реке Олха составляет 238 см при критической отметке 210 см, в Иркуте - 448 см (480 см). Ожидается, что вода в Иркуте поднимется до 500-580 см.

Как сообщалось ранее, в Шелеховском районе также эвакуируют жителей поселка Большой Луг, где вода подошла к 29 домам. Подтоплены садоводства "Алюминщик" и "Труд". Открыто четыре ПВР и пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавшего населения. О том, сколько человек эвакуировали, пока не сообщается. Власти отмечают, что многие отказываются покидать свои дома.

Шелеховский район с населением более 65 тыс. человек находится на юге области. Причиной выхода рек из берегов стали обильные осадки, дождь в южных районах региона не прекращается третий день.

Первая волна паводков прошла в Иркутской области в конце июня - начале июля. В 109 населенных пунктах подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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