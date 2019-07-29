Из-за наводнения в Шелеховском районе Иркутской области ввели режим ЧС

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Шелеховском районе Иркутской области из-за повышения уровней воды в реках и подтопления домов. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Да, введен режим чрезвычайной ситуации. На 11:00 (06:00 мск) уровень воды в реке Олха 225 см при критической отметке 210 см, начало топить. В реке Иркут сейчас 435 см при критической [отметке] 480 см, но от МЧС пришла рассылка о штормовом предупреждении, повышении уровня Иркута до 500-580 см", - сказали в пресс-службе.

Сколько объектов подтоплено из-за повышения уровня воды в Олхе, пока не сообщается. В превентивных целях эвакуировали детей из трех летних лагерей, всего почти 500 человек. Готовится эвакуация еще нескольких лагерей.

Шелеховский район находится на юге области, население составляет более 65 тыс. человек.

Причиной выхода рек из берегов стали обильные осадки. Дождь в южных регионах Иркутской области не прекращается третий день.