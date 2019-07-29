В Шелеховском районе Иркутской области, где введен режим ЧС, подтопило 26 домов

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. В Шелеховском районе с население более 65 тыс. человек, где в понедельник утром введен режим ЧС из-за дождевого паводка, подтоплено 26 домов и продолжается эвакуация людей, количество пунктов временного размещения увеличено до пяти, сообщается в понедельник на сайте регионального МЧС.

"По состоянию на 13:00 29 июля уровень воды в реке Иркут составил 448 см при критической отметке 480 см, в реке Олха в Шелеховском районе превысил критическую отметку в 210 см и составил 238 см. В результате подтопленными оказались 17 домов в поселке Большой Луг <...>, 6 домов на улице Заречной в поселке Моты, 3 дачных дома и 40 приусадебных участков в садоводстве "Алюминщик" <...> в городе Шелехове в настоящее время наблюдается подтопление приусадебных участков в садоводстве "Труд", откуда эвакуированы 9 человек, из них 3 ребенка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что приведены в готовность пять пунктов временного размещения (ПВР).