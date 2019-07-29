В Шелеховском районе Иркутской области, где введен режим ЧС, подтопило 26 домов

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. В Шелеховском районе с население более 65 тыс. человек, где в понедельник утром введен режим ЧС из-за дождевого паводка, подтоплено 26 домов и продолжается эвакуация людей, количество пунктов временного размещения увеличено до пяти, сообщается в понедельник на сайте регионального МЧС.
"По состоянию на 13:00 29 июля уровень воды в реке Иркут составил 448 см при критической отметке 480 см, в реке Олха в Шелеховском районе превысил критическую отметку в 210 см и составил 238 см. В результате подтопленными оказались 17 домов в поселке Большой Луг <...>, 6 домов на улице Заречной в поселке Моты, 3 дачных дома и 40 приусадебных участков в садоводстве "Алюминщик" <...> в городе Шелехове в настоящее время наблюдается подтопление приусадебных участков в садоводстве "Труд", откуда эвакуированы 9 человек, из них 3 ребенка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что приведены в готовность пять пунктов временного размещения (ПВР).
В зоне возможного подтопления в Большелугском муниципальном образовании находятся 70 жилых домов, в которых проживают 607 человек, из них 110 детей. В зоне возможного подтопления в селе Моты 31 дом, 45 жителей, 7 детей. В селе Олха, по информации главы Олхинского сельского поселения, в настоящее время подтопление жилых домов не наблюдается. В зону возможного подтопления попадают 46 жилых домов по ул. Веселая, Нагорная, Комсомольская, Депутатская, Школьная, численность населения - 118 человек.
Шелеховский район находится на юге области, население составляет более 65 тыс. человек. Причиной выхода рек из берегов стали обильные осадки. Дождь в южных регионах Иркутской области не прекращается третий день.
Ранее сообщалось, что в Шелеховском районе эвакуируют жителей поселка Большой Луг, где вода подошла к 29 жилым домам. Подтоплены садоводства "Алюминщик" и "Труд". Эвакуируются 8 детских лагерей. В воскресенье, 28 июля, были эвакуированы еще два детских лагеря. Открыты четыре ПВР и пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавшего населения. Сообщалось, что многие жители отказываются покидать свои дома.
О паводках
Первая волна паводков прошла в Иркутской области в конце июня - начале июля. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.