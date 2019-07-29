Фестиваль в память об основателе томского "2+ку" Захарове посетят театры из восьми стран

ТОМСК, 29 июля. /ТАСС/. Театральные коллективы из восьми стран, в том числе из Португалии, Новой Зеландии и Испании, соберутся в Томске на кукольном фестивале в память о погибшем в феврале актере и режиссере кукольного театра "2+ку" Владимире Захарове, сообщила ТАСС директор театра Ирина Наумова.

"Фестиваль запланирован с 20 по 30 сентября. 30 сентября - это его (Захарова) день рождения, ему было бы 65 лет. Сейчас согласие на участие дали уже 10 коллективов и отдельных артистов. Очень большая география (участников) - и Новая Зеландия, и Израиль, и Литва, и Украина, и Португалия, и Испания, и Румыния. Также из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска будут участники", - сказала Наумова.

По словам Наумовой, миссия фестиваля не только в том, чтобы почтить память основателя и единственного актера "2+ку", но и научить театральные коллективы работать с уникальными куклами Захарова и позже показывать спектакли с ними по всему миру.

"Ни одна кукла не имела такой степени свободы до изобретения Захарова. Мы проведем мастер-классы по изготовлению кукол, потому что полноценных не было записей, а это очень сложная конструкция, которую воспроизвести очень трудно. Там же будут режиссеры, которые помогут с постановками, потому что это другой формат, другой вид кукольного театра", - отметила она.

Захаров и его детище известны в Томске и соседних регионах как "театр одного человека". Он сам возвел на участке в частном секторе одноэтажное здание театра и ряд других построек, изготавливал механические куклы, делал декорации, ставил спектакли и играл в них. В последнее время в репертуаре театра было 13 спектаклей. Захаров давал по несколько представлений в день, а заплатить за билет можно было, положив в специальный мешок ту сумму, которую сам зритель сочтет приемлемой.

Основатель театра "2+ку" Владимир Захаров погиб 1 февраля при пожаре в здании на территории театра. Основная версия пожара - замыкание электропроводки.