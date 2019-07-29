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Лесные пожары в России

Для тушения пожаров в Красноярском крае направили аэромобильную группировку МЧС

В региональном главке также прорабатывают вопрос о возможности привлечения авиации МЧС России

КРАСНОЯРСК, 29 июля. /ТАСС/. Аэромобильная группировка МЧС в составе 46 человек и 5 единиц техники направлена в Ангарскую группу районов Красноярского края для тушения лесных пожаров. Об этом в понедельник сообщает региональный главк МЧС.

"Для оказания помощи в тушении лесных пожаров, действующих на территории Красноярского края, главным управлением МЧС России по Красноярскому краю в Ангарскую группу районов края направлена аэромобильная группировка в составе 46 человек и 5 единиц техники", - говорится в сообщении. Всего на тушении пожаров в регионе задействовано 637 человек и 315 единиц техники.

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Также в главке прорабатывается вопрос о возможности привлечения авиации МЧС России для тушения лесных пожаров.

Как сообщал ранее врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов, в регионе горит лес на площади 985 тыс. га. В основном лес горит в труднодоступных районах, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. Пожары зафиксированы в Эвенкии, Таймыре, Енисейском, Богучанском, Кежемском и Абанском районах. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет.

 

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РоссияЛесные пожары в РоссииКрасноярский край
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