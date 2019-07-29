Для тушения пожаров в Красноярском крае направили аэромобильную группировку МЧС

КРАСНОЯРСК, 29 июля. /ТАСС/. Аэромобильная группировка МЧС в составе 46 человек и 5 единиц техники направлена в Ангарскую группу районов Красноярского края для тушения лесных пожаров. Об этом в понедельник сообщает региональный главк МЧС.

"Для оказания помощи в тушении лесных пожаров, действующих на территории Красноярского края, главным управлением МЧС России по Красноярскому краю в Ангарскую группу районов края направлена аэромобильная группировка в составе 46 человек и 5 единиц техники", - говорится в сообщении. Всего на тушении пожаров в регионе задействовано 637 человек и 315 единиц техники.