В Байкальске опровергли данные об утечке токсичных отходов из-за паводка

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Глава города Байкальска Иркутской области Василий Темгеневский опроверг появившуюся во вторник в СМИ информацию о том, что отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) из-за продолжительных дождей начали выливаться из карт-накопителей. Темгеневский сообщил ТАСС, что уровень воды в картах находится под контролем.

Во вторник СМИ Иркутской области со ссылкой на экологическую организацию "Зеленый фронт" сообщили, что из одной из карт-накопителей БЦБК токсичные отходы производства комбината начали выливаться на почву. Всего на территории БЦБК находится 14 карт, в которых хранится порядка 6,5 млн тонн токсичных жидких и твердых отходов.

"Сверху карт-накопителей есть обводной канал. Сейчас та вода, которая поступает в сбор, поступает в обводной канал и по его краям уходит за пределы карт. Поэтому уровень воды в картах у нас находится под контролем. Вчера у нас работала природоохранная прокуратура, никаких фактов [загрязнения] не зафиксировано. Поэтому то, что кто-то озвучивает, это не более, чем домыслы", - сказал Темгеневский.

Ранее сообщалось, что МЧС России направило в Байкальск насосные станции высокой производительности для откачки отходов БЦБК. Пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на региональное Минприроды в понедельник сообщала, что карты-накопители находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы утечки отходов в условиях обильных осадков нет.

В то же время в Байкальске существует угроза схода селей, вместе с которыми отходы БЦБК может смыть в Байкал, поскольку там нет селезащитных сооружений. По данным Лимнологического института Сибирского отделения РАН, сели на юге Байкала сходят каждые 40 лет. В Байкальске последний сель был в 1971 году. За прошедшее время в селеактивных бассейнах скопилось большое количество продуктов выветривания в виде селевых очагов, а русла постоянных и временных рек заросли лесом. По мнению ученых, при сильных осадках это может привести к катастрофическому сходу селей, вместе с ними в Байкал попадут отходы БЦБК.

Байкальск - город на берегу Байкала на юге Иркутской области, там живет более 12 тыс. человек. С 1960-х до 2013 года градообразующим предприятием был БЦБК. Сейчас он закрыт. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на ликвидацию отходов БЦБК, стоимость контракта - 5,9 млрд рублей. К ликвидации планируется приступить в течение 2019 года, на данный момент работы не начались.