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Паводок в Иркутской области

В Иркутске выше критического поднялся уровень воды в реке Иркут

В пресс-службе администрации города отметили, что угрозы жилым домам нет, интенсивность подъема уровня снизилась

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Иркут в Иркутске, по данным на утро вторника, на 13 см превысил критическую отметку и составил 333 см. Подтопления жилых домов не произошло, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

"По данным на утро 30 июля, уровень воды в Иркуте превысил критическую отметку 320 см и составил 333 см. Однако интенсивность подъема снизилась. Подтопления жилых домов в Иркутске не зафиксировано. Иркут разлился в низменных участках, угроза для жилых домов отсутствует. Произошел небольшой подъем в Ангаре, подтоплен участок Нижней Набережной", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в понедельник в связи с повышением уровня воды в реке Иркут в Иркутске укрепляли и отсыпали дамбы.

В Иркутской области проходит вторая волна паводков. Первая прошла в конце июня - начале июля, из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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