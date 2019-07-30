В Иркутске выше критического поднялся уровень воды в реке Иркут

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Иркут в Иркутске, по данным на утро вторника, на 13 см превысил критическую отметку и составил 333 см. Подтопления жилых домов не произошло, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.
"По данным на утро 30 июля, уровень воды в Иркуте превысил критическую отметку 320 см и составил 333 см. Однако интенсивность подъема снизилась. Подтопления жилых домов в Иркутске не зафиксировано. Иркут разлился в низменных участках, угроза для жилых домов отсутствует. Произошел небольшой подъем в Ангаре, подтоплен участок Нижней Набережной", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в понедельник в связи с повышением уровня воды в реке Иркут в Иркутске укрепляли и отсыпали дамбы.
В Иркутской области проходит вторая волна паводков. Первая прошла в конце июня - начале июля, из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.