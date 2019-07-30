Врио главы Алтая Хорохордин зарегистрирован для участия в выборах руководителя региона

ТАСС, 30 июля. Избирательная комиссия Республики Алтай зарегистрировала врио главы региона Олега Хорохордина, выдвинутого "Единой Россией", для участия в выборах главы региона, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе комиссии.

"Хорохордин зарегистрирован для участия в выборах", - сказал собеседник агентства.

Ранее удостоверения кандидатов получили депутат Госсобрания республики Виктор Ромашкин от КПРФ и директор специализированной детско-юношеской школы по зимним видам спорта, координатор регионального отделения ЛДПР Дмитрий Софронов. Подписи для прохождения муниципального фильтра у всех троих проверены.

До 2 августа продлится проверка документов, которые были поданы бизнес-омбудсменом республики Леонидом Ефимовым от "Справедливой России" и директором Майминского сельскохозяйственного техникума Александром Чеконовым (партия "Зеленые").

Ранее о намерении участвовать в выборах заявляли предприниматель Михаил Соловьев ("Народно-патриотическая партия России - власть народу"), предприниматель Мерген Теркин (Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров) и предприниматель Александр Транов ("Гражданская инициатива"). Однако они не подали необходимые документы в избирком до 24 июля.

Хорохордин был назначен врио главы 20 марта после отставки прежнего руководителя Александра Бердникова. До этого он был председателем Совета НП "ГЛОНАСС", замруководителя секретариата вице-премьера РФ.