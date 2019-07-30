На северо-востоке Иркутской области в ближайшие дни сохранится высокая пожароопасность

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Высокий и местами чрезвычайный уровень пожарной опасности на северо-востоке Иркутской области сохранится до первых дней августа, сообщила ТАСС во вторник главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Дождей мы пока не ждем, Иркутская область находится в области высокого давления, поэтому сегодня-завтра там без осадков, небольшие дожди прогнозируются только 1 августа. В Красноярском крае дожди начнутся немного раньше. Но для таких пожаров дожди должны быть более интенсивными. В Иркутской области в ближайшие дни сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность, менее интенсивный срез на территории Красноярского края", - сказала она.

По данным Авиалесоохраны, в России действует свыше 300 лесных пожаров на общей площади 2,8 млн га. Большинство из них зарегистрировано в Сибири на территории Иркутской области (58 пожаров на площади 71 тыс. 836 га) и Красноярского края (36 пожаров на площади 19 тыс. 522 га).

Как ранее сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, на юге Иркутской области, где наблюдается вторая волна подтопления, обильные осадки прекратятся только 2 августа.