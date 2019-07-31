Власти Приангарья просят Минэкономразвития ускорить рассмотрение заявки о ТОСЭР в Тулуне

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области просят Минэкономразвития РФ ускорить рассмотрение заявки о создании в городе Тулуне, наиболее пострадавшем от наводнений, территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщается в среду на сайте регионального правительства.
Заявку в Минэкономразвития РФ о создании в Тулуне ТОСЭР власти региона подали еще в прошлом году. В ней определены 15 потенциальных резидентов, среди которых завод стеклокомпозитов на базе бывшего стекольного завода, предприятия по переработке древесины, выпуску продуктов питания.
"Дополнительным механизмом поддержки пострадавших от паводка предпринимателей может стать создание территории опережающего социально-экономического развития в Тулуне. Предоставляемые в рамках ТОСЭР преференции станут стимулом для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Для проработки вопроса в экстренном порядке в органы федеральной власти мы направили письмо с просьбой поддержать инициативу Иркутской области создать ТОСЭР в этом моногороде", - цитируются в сообщении слова заместителя министра экономического развития региона Марины Петровой.
"В связи с изменившимися социально-экономическими условиями в пострадавшем от наводнения городе, список потенциальных резидентов может быть изменен", - уточили в правительстве региона. Еще несколько предпринимателей направили обращения о включении их в перечень резидентов, также пересматриваются заявления потенциальных резидентов, земельные участки под инвестпроектами которых оказались затоплены.
Вторая волна дождевых паводков в Тулуне началась в воскресенье, 28 июля. В городе вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди. Всего в Тулунском районе подтоплено 233 дома в девяти населенных пунктах, в которых проживают 516 человек, в том числе 94 ребенка. Эвакуированы села Уйгат и Кривуша. Развернуто шесть пунктов временного размещения, в них находятся 94 человека, из них 32 ребенка.
Город Тулун наиболее пострадал от первой волны паводков в Иркутской области, когда уровень воды в реке Ии достиг почти 14 метров и в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек. Первая волна паводков прошла в Иркутской области в конце июня - начале июля. Всего в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.