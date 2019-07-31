Власти Приангарья просят Минэкономразвития ускорить рассмотрение заявки о ТОСЭР в Тулуне

Заявку в Минэкономразвития РФ о создании в Тулуне ТОСЭР власти региона подали еще в прошлом году. В ней определены 15 потенциальных резидентов, среди которых завод стеклокомпозитов на базе бывшего стекольного завода, предприятия по переработке древесины, выпуску продуктов питания.

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области просят Минэкономразвития РФ ускорить рассмотрение заявки о создании в городе Тулуне, наиболее пострадавшем от наводнений, территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"Дополнительным механизмом поддержки пострадавших от паводка предпринимателей может стать создание территории опережающего социально-экономического развития в Тулуне. Предоставляемые в рамках ТОСЭР преференции станут стимулом для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Для проработки вопроса в экстренном порядке в органы федеральной власти мы направили письмо с просьбой поддержать инициативу Иркутской области создать ТОСЭР в этом моногороде", - цитируются в сообщении слова заместителя министра экономического развития региона Марины Петровой.

"В связи с изменившимися социально-экономическими условиями в пострадавшем от наводнения городе, список потенциальных резидентов может быть изменен", - уточили в правительстве региона. Еще несколько предпринимателей направили обращения о включении их в перечень резидентов, также пересматриваются заявления потенциальных резидентов, земельные участки под инвестпроектами которых оказались затоплены.

Вторая волна дождевых паводков в Тулуне началась в воскресенье, 28 июля. В городе вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди. Всего в Тулунском районе подтоплено 233 дома в девяти населенных пунктах, в которых проживают 516 человек, в том числе 94 ребенка. Эвакуированы села Уйгат и Кривуша. Развернуто шесть пунктов временного размещения, в них находятся 94 человека, из них 32 ребенка.

Город Тулун наиболее пострадал от первой волны паводков в Иркутской области, когда уровень воды в реке Ии достиг почти 14 метров и в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек. Первая волна паводков прошла в Иркутской области в конце июня - начале июля. Всего в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.