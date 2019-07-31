Власти заявили, что вторая волна паводка в Тулуне не сдвинет начало учебного года

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Дети из вновь подтопленных школы № 20 и детского сада "Родничок" в городе Тулун Иркутской области будут распределены по другим образовательным учреждениям. Учебный год для школьников начнется вовремя, сообщает в среду пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра образования Приангарья Валентину Перегудову.

"Несмотря ни на что, учебный год для всех ребят начнется вовремя. Дети будут распределены по другим образовательным учреждениям, такой план уже есть. К тому же, мы дополнительно приобрели школьные автобусы для перевозки ребят", - цитирует пресс-служба Перегудову.

Как сообщает пресс-служба, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и министр образования региона посетили социальные объекты в Тулуне, пострадавшие от паводка. В школе №20 училось около 750 учеников, во время паводка в здании был полностью затоплен первый этаж. 10 дней назад специалисты приступили к ремонту и просушке школы, однако во время второй волны паводка здание снова оказалось подтоплено. Аналогичная ситуация сложилась и в детском саду "Родничок".

В школе № 6, которая также пострадала во время наводнения, сейчас идет просушка помещений, проводится косметический ремонт и подготовка к учебному году. По словам ее директора Надежды Фроленок, в школе учатся 530 детей в одну смену. Еще столько же учеников образовательное учреждение готово принять во вторую смену.

В Иркутской области проходит вторая волна дождевых паводков, подтопления произошли в восьми районах региона, в том числе тех, которые пережили наводнение месяц назад. Первая волна паводков прошла в конце июня - начале июля, из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.