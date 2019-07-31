После второй волны паводка в трех районах Тулуна снесут около 900 домов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Демонтаж порядка 900 домов запланировано провести после окончания второй волны паводка в трех районах города Тулун Иркутской области. Об этом на заседании правкомиссии по ликвидации последствий ЧС заявил замглавы МЧС России Павел Барышев.

"Силами и средствами МЧС России и Росгвардии [будет проведен] демонтаж домов, не пригодных для проживания, хозяйственных построек, а также оказание адресной помощи пострадавшему населению в районах ЛДК, Гидролизный и Мясокомбинат. Ориентировочный район работ - до 900 домов придется сносить в этих районах", - сказал он.

Ранее в среду на заседании правкомиссии Барышев предложил оставить в Иркутской области группировку федеральных сил и средств ориентировочно до 5-7 августа, пока вода в реке Ия не снизится до уровня ниже критического.

В Иркутской области проходит вторая волна дождевых паводков, подтопления произошли в восьми районах региона, в том числе тех, которые пережили наводнение месяц назад. Первая волна паводков прошла в конце июня - начале июля, из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, шестеро пропали без вести.