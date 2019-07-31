Губернатор Красноярского края: региону нужно 350 млн рублей на тушение лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Красноярскому краю необходимо 350 млн рублей для более эффективного применения авиации при тушении лесных пожаров, сообщил в среду губернатор края Александр Усс на совещании о ситуации с лесными пожарами на территории СФО под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"У нас есть потребность приблизительно в 350 млн рублей для того, чтобы мы могли увеличить интенсивность применения авиации в том числе в зоне контроля. В зоне охраны у нас сегодня действуют пожары на площади 5 тыс. га, и я думаю, в течение трех дней они будут ликвидированы", - сказал Усс.

Он также предложил создать на севере региона специализированный лесопожарный центр.

"Хотел бы предложить создать на севере [Красноярского края] специализированный лесопожарный центр, который будет заниматься обслуживанием этой территории …. Именно имея такую "базу", у нас появится реальная возможность … площади, находящиеся в зоне контроля, перевести частично в зону охраны, когда в этом будет возникать необходимость", - сказал Усс.

Губернатор региона добавил, что к работе оперативных штабов и краевой комиссии по ГО и ЧС будут привлекать ученых, экологов и представителей общественности.

"Для того, чтобы деятельность в области тушения лесных пожаров стала более понятной людям, более прозрачной и доступной, мы намерены в процесс подготовки решений и в рамках оперативных штабов и возможно даже краевой комиссии [по ГО и ЧС] включать представителей науки, экологов и общественность. Это сможет позитивно повлиять на общественное настроение и, естественно, добавит эффективности принимаемым решениям", - сказал Усс.

Также, по его словам, в связи с опасностью лесных пожаров в крае необходимо увеличивать численность лесных инспекторов. "У нас порядка 1 млн га, пораженных шелкопрядом. Это очень пожароопасная территория, эту тему необходимо закрывать, ликвидировать сухостой и нейтрализовать эту опасность", - добавил Усс.

По данным федеральной "Авиалесоохраны" на 31 июля, в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной местности). Самая большая площадь пожаров - в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае - более 1 млн га и в Иркутской области - около 700 тыс. га. В тушении лесных пожаров задействовано 2,7 тыс. человек, 390 единиц наземной техники, 28 воздушных судов.

Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и в одном районе Якутии. В среду по поручению президента РФ Владимира Путина к тушению пожаров присоединились десять самолетов и десять вертолетов Минобороны России.