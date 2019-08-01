Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Иркутске

ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Пассажирка рейсового автобуса и водитель легкового автомобиля погибли в результате столкновения транспортных средств на плотине ГЭС в Иркутске. ДТП произошло утром в четверг, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

"Предварительно установлено, что автобус, двигавшийся из Октябрьского в сторону Свердловского района, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с иномаркой KIA Soul. В результате погибла девушка-водитель легкового автомобиля и пассажирка автобуса. Медицинские работники оказывают помощь пострадавшим", - говорится в сообщении.

Число пострадавших уточняется. Автомобильное движение на участке, где произошло ДТП, затруднено.