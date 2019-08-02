Алтайский завод "ЯШЗ Авиа" разработал шины для самолета SSJ-100

БАРНАУЛ, 2 августа. /ТАСС/. Производитель шин для авиации "ЯШЗ Авиа", действующий на площадке бывшего Алтайского шинного комбината в Барнауле, разработал шины для самолета SSJ-100, сообщил в пятницу журналистам управляющий директор предприятия Борис Шалагин.

"На гражданскую авиацию мы в инициативном порядке <...> на "Суперджет" разработали и изготовили шины, сейчас они проходят испытания", - сказал Шалагин.

Он отметил, что сейчас ведется конкурсная работа по разработке и изготовлению шин на МС-21 (корпорация "Иркут"). По словам Шалагина, коммерческое предложение по производству шин на МС-21 готово, торги пройдут 6 августа. Коммерческое предложение на SSJ-100 предоставлено.

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его использование началось в 2011 году. За рубежом SSJ-100 эксплуатируется в Мексике и в Ирландии, крупнейший эксплуатант в России - "Аэрофлот".

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест). Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в конце мая 2017 года.

"ЯШЗ Авиа" - единственный завод авиашин в России, обеспечивает нужды Минобороны, МЧС, других госструктур, российских авиакомпаний и корпораций-производителей авиационной техники.