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Двое взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Новосибирской области

Как сообщает полиция, во время движения у микроавтобуса лопнула шина одного из задних колес

ТАСС, 3 августа. ДТП произошло в субботу с участием микроавтобуса в Кочковском районе Новосибирской области, пострадали двое взрослых и трое детей, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

"В Кочковском районе на 234-м км автодороги К-17Р "Новосибирск - Кочки - Павлодар" произошло опрокидывание микроавтобуса Mercede Sprinter, который следовал из Казахстана в Новосибирск. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 5 человек: двое взрослых и три ребенка. Все доставлены в Кочковскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, во время движения у микроавтобуса лопнула шина одного из задних колес.

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