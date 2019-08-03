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Лесные пожары в России

Военная авиация с утра потушила 16 лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области

С утра 3 августа самолеты сбросили на горящие леса 672 т воды

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Экипажи военно-транспортной и армейской авиации с утра субботы ликвидировали 16 крупных лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"С утра 3 августа с. г. самолеты Ил-76 ВТА [Военно-транспортной авиации] выполнили 16 вылетов, выполнив сброс 672 т воды, экипажи вертолетов Ми-8 выполнили 20 вылетов, сбросив 110 т воды. Ликвидировано 16 очагов крупных лесных пожаров", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, всего на 3 августа запланировано не менее 20 вылетов Ил-76 и порядка 100 сбросов воды вертолетами Ми-8.

За первые два дня работы авиация Минобороны потушила в Красноярском крае и Иркутской области 84 лесных пожара на общей площади 113 тыс. га.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииИркутская областьКрасноярский край
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