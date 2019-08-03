Часть налогов в пострадавшем от паводка районе Иркутской области будет отменена

ТАСС, 3 августа. Органы местного самоуправления в Иркутской области по инициативе прокуратуры ввели налоговые каникулы для граждан, пострадавших от наводнения в Куйтунском районе. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"По поручению прокуратуры Иркутской области прокуратура Куйтунского района председателям дум Барлукского, Ленинского, Усть-Кадинского, Уянского муниципальных образований, территории которых оказались в зоне подтопления, направила информации о предусмотренной законодательством возможности послабления налогообложения для физических лиц, чьи условия жизнедеятельности были нарушены в результате наводнения <...>. Предложено безотлагательно рассмотреть на внеочередных заседаниях представительных органов вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты, отменяющий налог на имущество физических лиц и земельный налог для местных жителей, которые пострадали от наводнения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, депутаты предложение районной прокуратуры поддержали единогласно. Необходимые правовые акты приняты.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Согласно последним данным, погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек.