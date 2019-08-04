Семь человек пострадали в результате ДТП в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в ночь на воскресенье в Новосибирской области, пострадали семь человек. Как сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону, водитель одного из автомобилей - предположительный виновник ДТП, не имел водительского удостоверения и отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

"Фактически 6 человек травмированы, седьмой - водитель, отказавшийся проходить освидетельствование, не подтвердился, у него рваная рана головы - незначительная травма", - сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель и пассажир Nissan получили перелом надколенника и сотрясение мозга. Пассажиры Toyota получили ушиб мягких тканей головы, перелом поперечных отростков позвоночника, перелом лобной кости, перелом бедра. Несколько пострадавших были госпитализированы, точное количество не уточняется.