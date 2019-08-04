В Иркутской области после представления прокуратуры установят границы зон затопления

ТАСС, 4 августа. Меры для установления границ зон затопления и подтопления приняла прокуратура Иркутской области, направив в правительство региона представление об устранении нарушений, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе надзорного ведомства.

"Было внесено представление правительству региона об устранении нарушений закона, по результатам которого будут установлены зоны затопления и подтопления в регионе, где недопустимо будет размещать объекты строительства и населенные пункты", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщается в воскресенье на сайте Генпрокуратуры РФ, зоны затопления должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости. По вопросу внесения соответствующего представления в правительство с ней взаимодействует региональная прокуратура. Кроме того, были профинансированы работы по определению зон затопления и подтопления. Территории, где недопустимо размещать новые населенные пункты и объекты капстроительства без инженерной защиты, определяет Федеральное агентство водных ресурсов на основании предложений органов исполнительной власти области.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.