Военные химики продезинфицировали детский сад и школу в подтопленном Тулуне

ТАСС, 5 августа. Специалисты войск радиационной химической и биологической защиты провели дезинфекцию социальных объектов, которые попали в зону затопления во время второй волны паводка в городе Тулуне Иркутской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в понедельник.

"По обращению органов власти города Тулуна военнослужащие провели дезинфекцию территории школы и детского сада, которые находились в зоне затопления. Всего обработано около шести тысяч квадратных метров территории", - говорится в сообщении.

Задействованная в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области группировка Минобороны останется в регионе до особого распоряжения. Всего задействовано более тысячи военнослужащих, которые выпекают хлеб, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшим жителям, проводят исследование проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, расчищают территорию от завалов и мусора.

Паводки в области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну паводков в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.