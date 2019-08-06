Власти Кузбасса помогут трудоустроиться уволенным из-за проблем с добычей угля шахтерам

КЕМЕРОВО, 6 августа. /ТАСС/. Власти Кузбасса помогут в трудоустройстве работникам угольных предприятий, которые были уволены с шахт и разрезов области из-за проблем с добычей угля. Им будут предложены вакансии на других предприятиях угольной отрасли, а также программы переобучения, сообщил на пресс-конференции во вторник губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"У нас есть компании, которые начинают сокращать своих работников, мы этого сокращения не боимся, у нас рабочих мест [на рынке труда] в полтора раза больше, чем желающих работать. То незначительное количество людей, которые высвобождаются, могут быть заняты в других угольных компаниях: ситуация полностью под контролем, никто без работы не останется. Мы готовы за счет бюджета переобучать всех тех, кто остался без работы", - сказал глава региона.

За июль текущего года на трех угольных предприятиях Кузбасса, где есть проблемы с выплатой заработной платы и снижены объемы добычи угля, были уволены более 300 горняков. Еще около двух тысяч шахтеров были направлены во внеплановые отпуска.

По словам Цивилева, уволенные с угольных предприятий шахтеры могут пройти бесплатные программы переобучения через службу занятости населения и повысить свою квалификацию, чтобы трудоустроиться на другие угольные предприятия с более высоким уровнем оплаты труда.

Предприятия Кузбасса за июнь вдвое увеличили задолженность по заработной плате перед сотрудниками - до 110,5 млн рублей, в числе компаний-должников крупные угольные и градообразующие предприятия. В связи с падением цен на уголь и низкой пропускной способностью железнодорожного транспорта в восточном направлении некоторые угольные предприятия Кузбасса летом 2019 года временно приостановили угледобычу и начали высвобождать сотрудников.