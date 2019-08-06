Вмененное страхование лесов предлагают запустить в пилотных районах Сибири в 2021 году

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Вмененное страхование лесов для арендаторов лесных участков могло бы начать работать в трех пилотных регионах Сибири - Иркутской области, Красноярском крае и Якутии - в 2021 году, предлагает Национальный союз агростраховщиков (НСА). Об этом сообщил журналистам президент НСА Корней Биждов.

НСА готовит предложения по введению вмененного страхования лесов для арендаторов лесных участков в качестве механизма компенсации части ущерба от лесных пожаров. По данным Всероссийского союза страховщиков, в аренде находится около 1/5 лесного фонда РФ. Вмененность означает, что страхование является условием какой-либо сделки (в данном случае - аренды лесного участка). Предложения НСА предполагают, что часть премий арендаторам будет компенсировать государство (собственник лесного фонда).

НСА предлагает 2019 году создать рабочую группу с участием Минфина, Банка России, Рослесхоза и лесопромышленников, и обсудить предложения союза, следует из презентации Биждова. Дальнейшим шагом - в первой половине 2020 года - должно стать согласование базовых принципов такого страхования, сбор статистики и расчеты стоимости. Во второй половине 2020 года могла бы быть подготовлена законодательная и нормативная база, в 2021 году проект мог бы быть реализован в пилотных регионах. В 2022 году механизм страхования мог бы быть распространен на остальные субъекты РФ.

Сначала страховщикам нужно получить принципиальное одобрение от заинтересованных ведомств, подчеркнул Биждов. Идея обсуждалась с представителями ведомств устно, на таком уровне отторжения она не вызывает, сказал глава НСА, отметив, что реализация идеи будет зависеть от возможностей бюджета. Ранее в НСА стоимость страхования 25% лесного фонда в наиболее используемой его части оценивали от 2 млрд до 11 млрд руб. в год, в зависимости от условий страхования.

Он напомнил, что инициатива по введению страхования лесного фонда уже обсуждалась в Госдуме в 2017 году, но не была поддержана профильными комитетами. Тогда основной проблемой стали источники финансирования - арендаторы не готовы платить страховые взносы.

Однако в 2018-2019 годах произошел более чем двукратный рост площади пожаров - до 8,6 млн га и 7,3 млн га соответственно против 2,7 млн га и 3,2 млн га в 2016 и 2017 годах.