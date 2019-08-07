Фонтан воды высотой до шестого этажа от прорыва на сетях повредил пять квартир в Барнауле

БАРНАУЛ, 7 августа. Коммунальная авария произошла в среду в Барнауле - фонтан воды, доставший до шестого этажа, вырвавшийся из прорыва на канализационном коллекторе, повредил пять квартир в стоящем рядом жилом доме, сообщили в среду журналистам в пресс-службе администрации города.

"Авария произошла на Северном Власихинском проезде. При выполнении благоустроительных работ подрядной организацией, заказчиком которой является инвестиционно-строительная компания "СОЮЗ", поврежден трубопровод канализационного коллектора диаметром 1000 мм. Мощный поток воды разбил стекла дома по указанному адресу - струя достигла шестого этажа. <...> В ходе визуального осмотра установлено, что пострадало пять квартир", - сообщили в ведомстве.

Как пояснили ТАСС в мэрии, сильнее всего повреждены квартиры на пятом этаже, куда била струя воды - вода залилась в жилье и на балконы.

На место происшествия выехали замглавы администрации Барнаула Андрей Федоров, представители городской и районной администраций. Совместно с ООО "Барнаульский Водоканал" приняты меры по устранению аварии, специалисты устраняют повреждения. В жилых домах подача воды не ограничена. Ведутся работы по определению ущерба и установлению виновника происшествия.