Власти Республики Алтай рассмотрят возможность введения курортного сбора

ТАСС, 7 августа. Руководство Республики Алтай изучит вопрос введения курортного сбора по примеру других регионов России, сообщил журналистам в среду врио главы республики Олег Хорохордин.

"Планируем рассмотреть вопрос [о введении курортного сбора], возможно, и введем. [Рассмотрим тему] в ближайшее время", - сказал Хорохордин.

Республика Алтай расположена на границе с Монголией, в регионе проживают около 230 тыс. человек. Туризм - одна из основных отраслей экономики республики, в 2018 году турпоток достиг 2,115 млн человек. В республике оборудовано 811 объектов для размещения туристов, развивается пеший, конный, охотничий и экстремальный туризм.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С мая 2018 года, когда стартовал эксперимент, за год в первых трех регионах было собрано порядка 465 млн рублей. В Республике Крым парламент принял решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года.